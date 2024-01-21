В Севастополе вновь отменили воздушную тревогу

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Объявленная ранее воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Тревога была объявлена в 15:16.

В 16:20 в телеграм-канале, отслеживающем ситуацию на Крымском мосту, было объявлено о возобновлении движения. Проезд был закрыт в 15:04.

Ранее в воскресенье в городе уже объявляли воздушную тревогу. О ее отмене губернатор сообщил в 14:22.

В Минобороны РФ сообщали об уничтожении трех авиационных ракет над Черным морем.