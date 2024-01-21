МИД РФ призвал международные структуры осудить ракетный удар ВСУ по Донецку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская сторона категорически осуждает удар по гражданскому населению Донецка, нанесенный в воскресенье украинскими военными с применением поставляемых Западом видов вооружений, заявили в МИД РФ.

Москва призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры также "выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта", говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По последним данным властей ДНР, в результате удара по рынку и магазинам в квартале "Текстильщик" Кировского района Донецка погибли 25 человек, около 20 пострадали.

В МИД РФ назвали преднамеренным этот удар ВСУ из ракетных систем залпового огня по Донецку. "Всего было совершено шесть артналетов прицельно по местам скопления людей", - говорится в заявлении.

"Установлено, что обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского", - подчеркнули в ведомстве.

"Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению (...) Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта", - заявили в МИД.

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем телеграм-канале, что последние события в Донецке станут одной из центральных тем запрошенного российской стороной заседания Совета безопасности ООН 22 января, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.