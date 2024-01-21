Пушилин заявил о 25 погибших при обстреле Донецка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Число жертв обстрела Донецка в воскресенье достигло 25, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

По его данным, "есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей".

"По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений", - написал Пушилин.

Как сообщили военные следователи СК РФ, которые работали на месте происшествия, "среди погибших в результате удара по Кировскому району Донецка двое детей, предварительно 2007 и 2013 года рождения".

Ранее сообщалась о 18 жертвах обстрела.