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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Медики госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела Донецка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Врачи госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненых при обстреле рынка в Кировском районе города, сообщили в воскресенье в Минздраве России.

По данным пресс-службы министерства, двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь.

Двоих детей медики госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу - один из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии, отметили в Минздраве.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций по двум пострадавшим детям и семи взрослым в тяжелом состоянии.

По последним данным властей ДНР, в результате удара по рынку и магазинам в квартале "Текстильщик" Кировского района Донецка погибли 25 человек, около 20 пострадали.

ДНР Донецк Минздрав РФ
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