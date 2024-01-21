Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное ранее в Севастополе, отменено, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло более часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как уточнил губернатор, в период действия тревоги военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги. Позднее он заявил, что, по предварительной информации, над акваторией Черного моря недалеко от Севастополя сбили воздушную цель.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух сбитых ракетах, летевших на Крым.