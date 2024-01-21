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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Режим готовности ввели на объектах инфраструктуры Ленобласти

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Во всех районах Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, сообщает правительство региона в воскресенье.

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"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Ночью в воскресенье на терминале "НОВАТЭКа" в порту Усть-Луга случилось возгорание. Как сообщила компания, пожар, по предварительным данным, стал "следствием внешнего воздействия".

Технологический процесс "НОВАТЭК -Усть-Луги" остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее. Пострадавших нет.

НОВАТЭК Ленобласть
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