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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание производственных объектов произошло сегодня ночью на производственном комплексе "НОВАТЭК -Усть-Луга", технологический процесс остановлен, сообщила компания.

В РоссииПожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга локализованЧитать подробнее

"По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Ущерб оценят позднее.

Производственные процессы "НОВАТЭКа" (остальные предприятия - ИФ) продолжают работать в штатном режиме.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

В 2022 году комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,8 млн т товарной продукции, в том числе 4,2 млн т легкой и тяжелой нафты, 1,05 млн т керосина, 1,5 млн т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), 78 тысяч тонн СУГ.

На комплексе реализуется проект строительства установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута) с сопутствующим расширением производственной мощности.

НОВАТЭК
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