Пожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга локализован

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовано, сообщил в воскресенье губернатор Александр Дрозденко.

"Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго", - написал глава региона в телеграм-канале.

Пожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга начался в ночь на воскресенье. По информации Дрозденко, пострадавших нет.