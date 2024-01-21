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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Пожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга локализован

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовано, сообщил в воскресенье губернатор Александр Дрозденко.

"Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго", - написал глава региона в телеграм-канале.

Пожар на терминале "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга начался в ночь на воскресенье. По информации Дрозденко, пострадавших нет.

Ленинградская область Александр Дрозденко Новатэк
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