Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на этой неделе огласит приговор в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой во взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

"Оглашение приговора пройдет 25 января в 15 часов", - объявил в понедельник председательствующий судья Тимур Жидков.

Выступая с последним словом, Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) принесла извинения потерпевшим, при этом отметив, что не признает вину в совершении теракта.

"Я по-прежнему не признаю вину, но осознаю свою моральную ответственность. (...) Пусть это звучит цинично от меня, мне хочется вас всех поддержать в том, что вы сейчас проходите", - обратилась она к потерпевшим.

Также она сказала, что не "испытывала неприязни к Татарскому" и "не собиралась его убивать".

Трепова просила суд отправить дело на доследование и повторно провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Второй фигурант, Дмитрий Касинцев в последнем слове обратился к суду с просьбой назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Как сообщалось, в пятницу, 19 января, в ходе прений сторон гособвинитель Надежда Тихонова ходатайствовала о приговоре для Треповой, обвиняемой по п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление), в виде 28 лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. рублей.

Касинцеву, которому инкриминирована ч.2 ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), гособвинение запросило 1 год 10 месяцев в колонии общего режима.

Адвокат Треповой Даниил Берман со своей стороны просил подзащитную оправдать в части совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ, а за поддельное водительское удостоверение – назначить наказание, не более срока, который она провела в СИЗО.

Адвокат Касинцева Елена Конева просила переквалифицировать действия подзащитного по более "мягкой" статье УК РФ - 205.6 (несообщение о преступлении).

Дело в отношении Треповой и Касинцева 2-й Западный окружной военный суд (Москва) рассматривает с ноября прошлого года на базе 1-го Западного окружного военного суда (Петербург). Оба фигуранта вину признали частично.

По версии обвинения, 2 апреля прошлого года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

В Национальном антитеррористическом комитете ранее заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.