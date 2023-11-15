Трепова в суде частично признала вину по делу о теракте против Татарского

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дарья Трепова, обвиняемая во взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в суде не признала вину по двум статьям из трех предъявленных, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняется по п. "б" ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч.4 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

"Нет, (...) я не знала, что в статуэтке находится СВУ (самодельное взрывное устройство - ИФ). (...) По ч.4 ст.327 УК РФ я признаю (вину - ИФ) полностью", - сказала обвиняемая.

Также по делу проходит петербуржец Дмитрий Касинцев. Он обвиняется в укрывательстве Треповой после теракта (ч.2 ст.316 УК РФ - заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Касинцев признал вину частично, заявив, что не согласен с квалификацией деяния.

В среду 2-й Западный окружной военный суд (Москва) на базе 1-го Западного окружного военного суда (Петербург) начал рассматривать уголовное дело в отношении Треповой и Касинцева.

По версии обвинения, 2 апреля в кафе в Петербурге Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Фомин погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

В Национальном антитеррористическом комитете ранее заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.