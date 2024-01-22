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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Профильный комитет Думы рекомендовал проект о конфискации за фейки к I чтению

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 22 января рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.

Законопроект № 533912-8 ранее 22 января в палату внесла большая группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Под документом стоят почти 400 подписей.

Ранее глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже 24 января в среду.

Законопроект предлагает конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

Павел Крашенинников Госдума Вячеслав Володин
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