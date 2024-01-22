Законопроект о конфискации имущества за фейки будет рассмотрен в I чтении в среду

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть законопроект о конфискации имущества за фейки об армии, внесенный в парламент 22 января, уже 24 января, на пленарном заседаниисообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Федеральный закон о внесении изменений в УК и УПК РФ, внесенный практически всеми лидерами фракций, - сегодня есть предложение его разослать и предложить наше решение, чтобы его рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в среду", - сказал Крашенинников на заседании комитета.

Поправки к УК и УПК, предполагающие конфискацию имущества и лишение почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах России (№ 533912-8), в Госдуму внесла большая группа депутатов. Под документом стоят почти 400 подписей.

Предполагается, что с принятием этого закона будет можно конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности российского государства, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

Ранее Крашенинников заявил, что этот закон обратной силы иметь не будет.