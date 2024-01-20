Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработанном и готовым ко внесению в парламент законопроекте о конфискации имущества и лишении почетных званий за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и другие действия.

"Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК)", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в этом ряду также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Также это коснется призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК), отметил спикер Госдумы.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества", - считает Володин.

Он добавил, что законопроект будет внесён в Госдуму в понедельник.