ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Сбор подписей в Калининграде в поддержку выдвижения действующего президента РФ Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU -Центризбирком России официально принял документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса".

Документы приняли секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента.

Ранее из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на предстоящих выборах.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.