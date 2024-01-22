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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента
Сбор подписей в Калининграде в поддержку выдвижения действующего президента РФ
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU -Центризбирком России официально принял документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса".

Документы приняли секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента.

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Ранее из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах РФ, в поддержку его самовыдвижения на предстоящих выборах.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

В соответствии с законом на проверку подписных листов ЦИК России отводится 10 дней. На первом этапе специалисты комиссии проверяют количество листов с подписями и количество подписей, которые были заявлены.

На втором этапе с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тыс. подписей, подлежащих проверке. Папки с подписными листами, попавшими в случайную выборку, отбираются и перемещаются для сканирования в СПТК-ПЛ (автоматический комплекс проверки подписных листов на основе искусственного интеллекта).

На третьем этапе ЦИК проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах.

Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать 5% - это основание для отказа в регистрации кандидата.

Совет Федерации ЦИК Центризбирком Владимир Путин
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