ЦИК ожидает приезда на выборы президента РФ до 1 тыс. международных наблюдателей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - От 500 до тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран будут работать на выборах президента РФ в марте текущего года, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Нам часто задают вопросы о том, приедут ли к нам на выборы президента международные наблюдатели. Конечно, приедут, обязательно, непременно (...). По нашим прогнозам, их будет от 500 до 1 тыс. из более чем 100 стран мира", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава ЦИК отметила, что комиссия направила приглашения партнерам из 95 стран. "Судя по тому, как активно идет процесс, положительный отклик, ощущаем очень высокий интерес к предстоящим выборам президента", - добавила Памфилова.

Она заявила, что на выборах президента РФ ожидаются наблюдатели не менее чем из 13-14 международных организаций.

Памфилова отметила, что представители Федерального собрания уже отправили приглашения многим своим парламентским партнерам, а также международным организациям.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.