Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

ЦИК ожидает приезда на выборы президента РФ до 1 тыс. международных наблюдателей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - От 500 до тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран будут работать на выборах президента РФ в марте текущего года, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Нам часто задают вопросы о том, приедут ли к нам на выборы президента международные наблюдатели. Конечно, приедут, обязательно, непременно (...). По нашим прогнозам, их будет от 500 до 1 тыс. из более чем 100 стран мира", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава ЦИК отметила, что комиссия направила приглашения партнерам из 95 стран. "Судя по тому, как активно идет процесс, положительный отклик, ощущаем очень высокий интерес к предстоящим выборам президента", - добавила Памфилова.

Она заявила, что на выборах президента РФ ожидаются наблюдатели не менее чем из 13-14 международных организаций.

Памфилова отметила, что представители Федерального собрания уже отправили приглашения многим своим парламентским партнерам, а также международным организациям.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд РФ определил штраф "Нафтогазу Украины" за тяжбу с "Газпромом" в $150 млн

Поезда отменены в Южно-Сахалинске из-за метели

Поезда отменены в Южно-Сахалинске из-за метели

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

РКН проверит законность оформления множества SIM-карт на одного абонента

Что произошло за день: вторник, 23 января

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });