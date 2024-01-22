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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В ЦИК доставлены подписи в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком России направлены подписи, собранные в 89 регионах РФ, в его поддержку на предстоящих в марте выборах президента, передает корреспондент "Интерфакса".

15 волонтеров отправили из избирательного штаба в ЦИК 95 коробок с подписями в поддержку кандидата на должность президента.

Совет Федерации на заседании 7 декабря 2023 года принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

ЦИК РФ Владимир Путин
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