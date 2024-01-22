Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Два случая оспы обезьян выявлены у туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Китая, они госпитализированы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевание нашли у туристов, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика), сообщили в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что заболевшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Также определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.

"Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в РФ сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания.

При этом, в ведомстве отметили, что "с учетом туристического сезона риски завоза оспы обезьян существуют".