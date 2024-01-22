Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Два случая оспы обезьян выявлены у туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Китая, они госпитализированы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболевание нашли у туристов, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика), сообщили в региональном управлении ведомства.
Уточняется, что заболевшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Также определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.
"Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в РФ сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания.
При этом, в ведомстве отметили, что "с учетом туристического сезона риски завоза оспы обезьян существуют".
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.