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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
Вакцинация против оспы обезьян в Нью-Йорке
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), следуя рекомендации чрезвычайной комиссии по оспе обезьян у людей, приняла решение более не считать это заболевание глобальной чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения, сообщил в четверг гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я с удовольствием объявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной угрозой в области здравоохранения", - сказал Гебрейесус во время брифинга.

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По его словам, в среду чрезвычайная комиссия ВОЗ провела встречу, по результатам которой пришла к выводу, что вспышка заболевания больше не является угрозой, взывающей беспокойство международного сообщества, и порекомендовала снять с нее этот статус. Гебрейесус последовал этому совету.

При этом он отметил, что, как и в случае с коронавирусом COVID-19, это не значит, что работа по борьбе с заболевание завершена. Оспа обезьян, по словам главы ВОЗ, все еще является серьезной проблемой в сфере здравоохранения.

Ранее в мае Гебрейесус заявил, что ВОЗ больше не расценивает коронавирус COVID-19 в качестве особой угрозы для мирового здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

ВОЗ оспа обезьян
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