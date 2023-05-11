ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Вакцинация против оспы обезьян в Нью-Йорке Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), следуя рекомендации чрезвычайной комиссии по оспе обезьян у людей, приняла решение более не считать это заболевание глобальной чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения, сообщил в четверг гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я с удовольствием объявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной угрозой в области здравоохранения", - сказал Гебрейесус во время брифинга.

По его словам, в среду чрезвычайная комиссия ВОЗ провела встречу, по результатам которой пришла к выводу, что вспышка заболевания больше не является угрозой, взывающей беспокойство международного сообщества, и порекомендовала снять с нее этот статус. Гебрейесус последовал этому совету.

При этом он отметил, что, как и в случае с коронавирусом COVID-19, это не значит, что работа по борьбе с заболевание завершена. Оспа обезьян, по словам главы ВОЗ, все еще является серьезной проблемой в сфере здравоохранения.

Ранее в мае Гебрейесус заявил, что ВОЗ больше не расценивает коронавирус COVID-19 в качестве особой угрозы для мирового здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.