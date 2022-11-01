Роспотребнадзор не видит необходимости в дополнительных мерах в РФ из-за оспы обезьян

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В РФ не требуется введение дополнительных противоэпидемических мер из-за заявления Всемирной организации здравоохранения о сохранении за вспышкой оспы обезьян статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного значения, заявили во вторник в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания. Необходимости в ведении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет", - сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя заявление ВОЗ.

В ведомстве заявили, что с начала вспышки оспы обезьян в России подтверждено два завозных случая заболевания. Оба заболевших были выписаны из медучреждений после выздоровления, благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативно принятым противоэпидемическим мерам дальнейшего распространения заболевания удалось избежать.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

"На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что ведомство оказывает методологическую и научную поддержку дружественным странам, осуществляются поставки тест-систем, производимых Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Заболевший перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан. Второй случай был зарегистрирован в начале сентября.