Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 7%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 15 по 21 января уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей на 6,9%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах - более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончался 141 человек.

В период с 8 по 14 января заболеваемость возрастала на 12,6%, было зарегистрировано 150 умерших.

За неделю с 15 по 21 января количество госпитализаций составило 3 248 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 13,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах рост превышал средний по России.

За прошедшую неделю выздоровели 29 629 человек, или на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.