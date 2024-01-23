Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 7%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 15 по 21 января уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей на 6,9%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 40 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах - более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

В РоссииПопова больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФЧитать подробнее

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончался 141 человек.

В период с 8 по 14 января заболеваемость возрастала на 12,6%, было зарегистрировано 150 умерших.

За неделю с 15 по 21 января количество госпитализаций составило 3 248 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 13,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах рост превышал средний по России.

За прошедшую неделю выздоровели 29 629 человек, или на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

COVID-19 коронавирус РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

В МИД РФ подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });