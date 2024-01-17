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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Попова больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимости вакцинироваться от COVID-19 больше нет, но относиться к заболеванию нужно осторожно - растет госпитализация.

"На сегодняшний день в РФ мы преодолели пик волны COVID, подъем, и на сегодняшний день вакцинироваться от COVID в РФ, массовой вакцинации мы не предлагаем", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, если врач индивидуально кому-то назначает такую вакцинацию, то это сделать необходимо.

"Но массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит, и вы только что видели, осенью да, у нас был подъем, он был, но он уже по классике сезонного заболевания ушел, и сегодня заболеваемость есть, но она не имеет свойства эпидемического распространения", - пояснила Попова.

Она заметила, что уже сегодня коронавирус уступил место респираторным вирусам и гриппу - заболеваемость ими сейчас больше.

Вместе с тем, Попова отметила, что на 40% выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом, что настораживает.

"Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью, и вот теперь, когда они пришли к врачам, врачи говорят, что да, вам амбулаторно лечиться поздно, вам надо лечиться в стационаре. Но это очень правильное решение, чтобы не было дальнейших осложнений", - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2024 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор COVID-19
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