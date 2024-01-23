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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Около 15% всех случаев гриппа и ОРВИ в РФ приходятся на московский регион и Петербург

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ за неделю остался на прежнем уровне, превышение среднероссийского показателя зарегистрировано в 48 регионах страны, около 15% всех случаев заболевания приходятся на московский регион и Петербург, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ на третьей неделе 2024 года заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано более 931 тыс. случаев, что на 0,7% ниже, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Отмечается, что превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах России.

"14,7% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы - 85,3%", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что количество заболевших COVID-19 в РФ по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 6,3% и составило свыше 25 тыс. случаев. Преобладающим остается подвариант "Омикрон".

Роспотребнадзор Петербург Москва Подмосковье грипп
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