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Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента
Фото: "Интерфакс"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 800 тыс. рублей компании Apple за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Apple Distribution International LTD назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей", - сообщили в суде во вторник.

Apple признана виновной в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, претензии к компании возникли из-за неудаления по требованию Роскомнадзора из сервиса Apple Books литературы, признанной в РФ экстремистской.

Apple второй раз привлекается в РФ к ответственности по этой статье Кодекса об административных правонарушениях. В августе 2023 года компания была оштрафована на 400 тыс. руб. за аналогичное правонарушение.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Apple Роскомнадзор
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