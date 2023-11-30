Apple оштрафована на 12 млн руб. за повторный отказ от локализации данных

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал компанию Apple виновной в совершении повторного административного правонарушения, связанного с локализацией данных россиян на территории России.

"Компании Apple LLC. назначен административный штраф в размере 12 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Apple признана виновной в повторном нарушении оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ (ч.9 ст.13.11 КоАп РФ).

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Новость дополняется