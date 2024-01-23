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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 1 млн руб. за неудаление контента

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 1 млн рублей видеосервису Twitch за неудаление контента, доступ к которому подлежит ограничению, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Компания признана виновной в неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В августе 2023 года за аналогичное правонарушение сервис был оштрафован на 3 млн руб.

Ранее во вторник суд назначил штраф в 800 тыс. руб. компании Apple за неудаление по требованию Роскомнадзора из сервиса Apple Books литературы, признанной в РФ экстремистской.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Twitch Таганский суд Москва
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