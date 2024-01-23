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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Девять человек пострадали при украинском обстреле Донецка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в результате украинского обстрела Донецка, среди них двое спасателей МЧС, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР, говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Согласно сообщению, пострадали также семь гражданских лиц - четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, трое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Денис Пушилин ДНР Донецк МЧС РФ Украина
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