Девять человек пострадали при украинском обстреле Донецка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в результате украинского обстрела Донецка, среди них двое спасателей МЧС, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР, говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Согласно сообщению, пострадали также семь гражданских лиц - четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно, трое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.