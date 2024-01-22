В Кремле назвали удар по Донецку чудовищным актом терроризма

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Воскресный удар по рынку в Донецке является чудовищным актом терроризма, СВО будет продолжена, чтобы защитить людей от подобных атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, что повлекло такое большое количество жертв", - сказал он журналистам в понедельник.

"Мы решительно это осуждаем, и, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция, чтобы оградить наших людей от этой опасности", - продолжил представитель Кремля.

У Пескова уточнили, планируется ли заявление президента в связи с произошедшим в Донецке.

"Нет. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики. Были соответствующие доклады президенту. Были даны необходимые поручения", - сказал Песков.

"Всеми службами принимаются все необходимые меры. Сердца всех жителей нашей страны сейчас находятся вместе с жителями Донбасса и теми, кто потерял близких в результате этого чудовищного теракта. Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости", - добавил он.

Об ударе по Донецку стало известно накануне, 21 января. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, по Кировскому району города был нанесен "комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм".

По данным Пушилина, в результате атаки 27 человек погибли, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.

22 января было объявлено в ДНР днем траура по жертвам обстрела Донецка.