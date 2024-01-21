До 27 увеличилось число жертв обстрела микрорайона в Донецке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате артиллерийского удара по донецкому микрорайону Текстильщик достигло 27, сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка, говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.

"Также в Куйбышевском районе вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады - мужчина 1990 г.р. В этом же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя", - сообщил глава ДНР.

По его данным, "совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА".

"Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона", - написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в Кировском районе Донецка в воскресенье погибли 25 человек и около 20 пострадали.