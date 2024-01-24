Глава комитета Думы заявил, что крушение Ил-76 сорвало обмен "192 на 192"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом сорвало обмен российских и украинских военнопленных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Сегодня должен был состояться обмен 192 на 192. Вот первый (самолет - ИФ) вез 65 человек, второй - остальных", - сказал Картаполов журналистам в среду, отвечая на вопрос об общем количестве военнопленных, которых планировалось обменять.

По его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной "для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию".

"Сегодня пока об обмене, видимо, речь идти не может", - добавил глава комитета.

Вместе с тем, парламентарий заверил, что "мы все равно сделаем все, чтобы наших ребят вернуть, и продолжим эту работу, как бы тяжело не было ее проводить, а как тяжело, вы видите сами".

О крушении самолета ранее в среду сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.