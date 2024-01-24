Центр Роскомнадзора за год заблокировал 185 массированных DDoS-атак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) за 2023 год отразили 185 массированных DDoS-атак в отношении защищаемых субъектов и заблокировали более 4,2 тысячи фишинговых сайтов, сообщила пресс-служба РКН.

Также сотрудники центра за год устранили 9 598 нарушений маршрутизации трафика. Кроме того, операторам связи были направлены 808 бюллетеней безопасности о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению. Еще за год были заблокированы 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО, сказано в релизе.

Работа по защите российского сегмента интернета от киберугроз идет круглосуточно, заверили в РКН.