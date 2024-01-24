Госдума 30 января рассмотрит законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении депутатский законопроект об ограничении деятельности финансовых пирамид, предложил смягчить и уточнить ряд его норм и рассмотреть в первом чтении 30 января, следует из карточки законопроекта в электронной базе данных парламента.

Документ (№447146-8) в конце сентября 2023 г. внесли в парламент сенаторы и группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно пояснительной записке необходимость принятия документа обусловлена активизацией на территории РФ деятельности финансовых "пирамид".

Законопроект предлагает внести изменение в закон о потребительской кооперации и вернуть в него норму, существовавшую до 2012 г., когда потребительское общество могло привлекать заемные средства исключительно от пайщиков, в то время как сейчас возможно привлечение как от пайщиков, так и от иных лиц.

Комитет по финансовому рынку в своем заключении предлагает ввести запрет на получение потребительскими кооперативами заемных средств только от физических лиц, которые не являются пайщиками, и сохранить такую возможность для пайщиков (физических или юридических лиц) и иных юридических лиц.

Законопроект предлагает дополнить закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг статьей, содержащей ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц. Например, устанавливается правило, согласно которому привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг. В своем заключении комитет по финрынку рекомендовал обратить внимание на вопрос ликвидности предоставляемых ценных бумаг, учитывая наличие на рынке "замороженных" иностранных ценных бумаг, ценных бумаг компаний, проходящих процедуру банкротства, и проработать ко второму чтению вопрос перехода прав на предоставляемые физическому лицу ценные бумаги. "Поскольку текст законопроекта не содержит каких-либо требований относительно процедуры предоставления или самих предоставляемых ценных бумаг, реализация указанных положений законопроекта может повлечь дополнительные риски для розничных инвесторов", - говорится в заключении.

"Высказанные выше замечания и предложения не являются концептуальными и могут быть учтены при доработке законопроекта ко второму чтению", - считают в комитете по финансовому рынку.

Законопроект был внесен вместе с поправками в КоАП (№447226-8), которые сейчас находятся на рассмотрении в комитете Госдумы по законодательству и пока не одобрены в первом чтении.

В октябре 2023 г. комитет по законодательству в своем заключении напоминал, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой "пирамиды" запрещена уголовным законодательством РФ (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорилось в заключении.