Комитет Думы по законодательству раскритиковал законопроект о финансовых пирамидах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Уголовном кодексе уже прописано наказание за привлечение средств через финансовую пирамиду, дополнительное регулирование и административная ответственность не могут быть признаны обоснованными, сказано в отзыве думского комитета по законодательству на законопроект о борьбе с финансовыхми пирамидами.

Законпроект № 447146-8 в конце сентября в палату внесли группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов.

Законопроект предлагает исключить возможность для потребительских обществ привлекать заемные средства от других лиц, кроме пайщиков, а также установить ряд ограничивающих условий для привлечения инвестиций физических лиц и оказания услуг по привлечению инвестиций. За нарушение этого запрета предусматривается наказание в виде административного штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. В пояснительной записке к проекту сказано, что необходимость принятия такого закона связана с активизацией финансовых пирамид в России.

Комитет Госдумы по законодательству в своем заключении напоминает, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой "пирамиды" запрещена уголовным законодательством (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорится в заключении.

Комитет напоминает, что законопроект предлагает внести изменение в закон о потребительской кооперации и вернуть в него норму, существовавшую до 2012 года, когда потребительское общество могло привлекать заемные средства исключительно от пайщиков и граждан, в то время как сейчас возможно привлечение от пайщиков и иных лиц. "Расширение круга займодавцев потребительского общества объяснялось социальным характером потребительской кооперации, направленной на социально-экономическое развитие сельских территорий и повышение деловой активности на селе. Предлагаемые законопроектом изменения не только не снизят риски создания финансовых "пирамид", но и создадут необоснованные препятствия для потребительских обществ, деятельность которых носит скорее социальный, чем коммерческий характер", - предупреждают авторы отзыва.

Законопроект предлагает дополнить закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг статьей, содержащей ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц. Например, устанавливается правило, согласно которому привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг.

По мнению комитета, этот пункт "лишен смысла", так как инвестирование в ценные бумаги предполагает, что как инвесторы физические лица, так и инвесторы юридические лица должны получать в качестве встречного предоставления ценные бумаги. "Указанная новелла представляется необоснованной, а ее включение в закон о защите прав инвесторов вызывает возражения", - говорится в заключении комитета.

Законопроект включен в предварительный порядок работы Госдумы на ноябрь, профильный комитет - по финансовому рынку - заключение на документ пока не опубликовал.