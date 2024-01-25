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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе локализовано

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на территории нефтебазы в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м.

Сергей Бойко Туапсе
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