Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе локализовано

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на территории нефтебазы в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м.