Пожар тушат на территории нефтебазы в Туапсе

Пострадавших нет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание на территории нефтебазы в городе Туапсе Краснодарского края, жертв и пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

"По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные и специальные службы для выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона, площадь пожара составляет порядка 200 кв. м.