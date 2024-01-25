Пожар на территории нефтебазы в Туапсе ликвидирован
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории нефтебазы в городе Туапсе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани.
"В 04:53 по Москве пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.
Как сообщалось ранее, на территории нефтебазы города Туапсе произошел пожар. Предварительно, площадь возгорания составила 200 кв. м.