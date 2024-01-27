Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ Новой Каховки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожилая женщина получила тяжелые ранения в Херсонской области во время удара ВСУ по центру Новой Каховки, сообщил в субботу председатель правительства области Андрей Алексеенко.

По его данным, днем автомобили волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города атаковали дроны.

"Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", - написал Алексеенко в телеграм-канале.

Председатель правительства опубликовал ролик с места происшествия: снаряд ударил по автомобилю, припаркованному у здания, а в этот момент мимо проходила женщина. Алексеенко разместил фотографии поврежденного микроавтобуса, а также фрагменты беспилотника, похожего на fpv-дрон.