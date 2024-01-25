Глава комитета Думы заявил, что обмены военнопленными с Украиной продолжатся

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться, несмотря на катастрофу Ил-76 под Белгородом.

"Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода", - сказал Картаполов журналистам в четверг.

Он добавил: "Будем разговаривать с учетом всех реалий, всех событий и понимания того, с кем мы имеем дело".

24 января Министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинскими военными.

"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - сообщили в ведомстве в среду.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолет военно-транспортной авиации России, выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

"На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, экипаж и все пассажиры самолета погибли.