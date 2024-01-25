СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Предварительная версия следствия – атака зенитной ракетой с территории Украины

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU -Уничтожение самолета Ил-76 в Белгородской области будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, следователи изъяли бортовые самописцы, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СКР, "в ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку".

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы, "допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта", - говорится в сообщении.

Следствие по делу о поражении военного самолета Ил-76 рассматривает версию об атаке зенитной ракетой с территории Украины.

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, был зафиксирован пуск двух ракет.