Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Предварительная версия следствия – атака зенитной ракетой с территории Украины

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU -Уничтожение самолета Ил-76 в Белгородской области будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, следователи изъяли бортовые самописцы, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СКР, "в ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку".

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы, "допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта", - говорится в сообщении.

Следствие по делу о поражении военного самолета Ил-76 рассматривает версию об атаке зенитной ракетой с территории Украины.

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, был зафиксирован пуск двух ракет.

СКР Ил-76 Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 25 января

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });