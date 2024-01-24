Военные РФ сообщили, что Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинскими военными.

"Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - сообщили в ведомстве в среду.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолет военно-транспортной авиации России выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

"На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, экипаж и все пассажиры самолета погибли.

Киеву было известно, что РФ в среду задействует военно-транспортный самолет для перевозки военнослужащих ВСУ для обмена, также заявили в Минобороны России.

"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена", - сообщили в ведомстве.

"По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что Киев такими действиями преследует "цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных"

"Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо - пренебрегло жизнями своих граждан", - заявили в ведомстве.