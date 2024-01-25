Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Игорь Стрелков в Московском городском суде Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг приговорил одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности.

"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Ирины Вырышевой.

Также суд на три года запретил Стрелкову администрировать интернет-ресурсы. Время, проведенное им в СИЗО, будет включено в срок лишения свободы из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Стрелков признан виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, сообщил "Интерфаксу", что обвинительный приговор будет обжалован.

Процесс по делу Стрелкову проходил в закрытом режиме с 14 декабря 2023 года. В ходе прений сторон гособвинение предложило назначить Стрелкову четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. По словам адвоката Молохова, прокуратура попросила для его подзащитного "по максимуму". Защита настаивала на оправдательном приговоре, указывая на недоказанность вины Стрелкова. Претензии к нему, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину подсудимый не признал.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса, в 2014 году он некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малайзийском "Боинге", при крушении которого погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к этой катастрофе.