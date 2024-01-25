Что произошло за день: четверг, 25 января

Дело о теракте в связи с крушением Ил-76, приговоры Дарье Треповой и Игорю Стрелкову, ЧП на насосной станции в Оренбургской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом. По предварительным данным, борт подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

- Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Дмитрий Касинцев признан виновным в укрывательстве Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) и приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

- Игорь Стрелков (Гиркин) приговорен к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Процесс по делу проходил в закрытом режиме.

- Два человека погибли и трое госпитализированы после обрушения на насосной станции в Оренбуржье. По данным следствия, ЧП произошло во время ремонтных работ.

- Бывший сенатор, председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель приговорен к 11 годам строгого режима, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - к 12 годам по делу о коррупции.

- Новосибирский мэр Анатолий Локоть ушел в отставку. Исполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. Как сообщалось, Локоть ушел в отпуск с 30 декабря по 24 января с последующим переходом на другую работу.

- Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца. Дело против экс-руководителя компании "Тройка Диалог" и бывшего госминистра непризнанной НКР возбудила Служба госбезопасности Азербайджана.

- В финале Australian Open в субботу китайская теннисистка Синвэнь Жен сыграет с белоруской Ариной Соболенко.