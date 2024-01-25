Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что произошло за день: четверг, 25 января

Дело о теракте в связи с крушением Ил-76, приговоры Дарье Треповой и Игорю Стрелкову, ЧП на насосной станции в Оренбургской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом. По предварительным данным, борт подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

- Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Дмитрий Касинцев признан виновным в укрывательстве Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - ИФ) и приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

- Игорь Стрелков (Гиркин) приговорен к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Процесс по делу проходил в закрытом режиме.

- Два человека погибли и трое госпитализированы после обрушения на насосной станции в Оренбуржье. По данным следствия, ЧП произошло во время ремонтных работ.

- Бывший сенатор, председатель совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель приговорен к 11 годам строгого режима, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - к 12 годам по делу о коррупции.

- Новосибирский мэр Анатолий Локоть ушел в отставку. Исполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. Как сообщалось, Локоть ушел в отпуск с 30 декабря по 24 января с последующим переходом на другую работу.

- Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца. Дело против экс-руководителя компании "Тройка Диалог" и бывшего госминистра непризнанной НКР возбудила Служба госбезопасности Азербайджана.

- В финале Australian Open в субботу китайская теннисистка Синвэнь Жен сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });