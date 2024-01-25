Акционеры "СПБ биржи" одобрили передачу функций совета директоров правлению

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января решили не формировать совет директоров и передать его функции правлению, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее представитель биржи сообщал, что функции совета директоров могут быть распределены между собранием акционеров и правлением. Он пояснял, что такая возможность рассматривается в связи с тем, что данный коллегиальный орган может утратить способность принимать необходимые для функционирования торговой площадки решения в связи с выходом из его состава ряда членов после введения санкций. Изменение компетенций совета директоров, по его словам, не повлияет на работу биржи.

Акционеры торговой площадки решили избрать состав правления в количестве пяти человек, в который вошли гендиректор Евгений Сердюков и другие топ-менеджеры.

Кроме того, на собрании был утвержден устав "СПБ биржи" в новой редакции.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. Вскоре после этого биржа сообщила о смене гендиректора: этот пост вместо Романа Горюнова занял Сердюков, который возглавлял биржу в 2012-2021 годах. Горюнов также вышел из состава совета директоров "СПБ биржи".