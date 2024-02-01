Банк России надеется на разблокировку активов клиентов "СПБ биржи"

В ЦБ при этом отмечают проблему избыточного комплаенса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России надеется на положительный результат в вопросе разблокировки активов клиентов "СПБ биржи", попавшей под американские санкции, для этого предпринимаются все усилия, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

""СПБ биржа" предпринимает все усилия для того, чтобы выполнить все обязательства в рамках тех разрешений, которые дала OFAC. Вы при этом знаете, что, к сожалению, даже несмотря на наличие разрешений, ряд контрагентов просто через комплаенс реагируют приостановкой, фактически блокировкой операций санкционного субъекта. Я очень ожидаю, что "СПБ биржа" добьется положительного результата", - сказал он журналистам.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло "СПБ биржу" в санкционный список в начале ноября 2023 года. Параллельно была выпущена лицензия на сворачивание операций с ней в срок до 31 января.

После введения санкций торги иностранными бумагами на бирже были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как объясняла "СПБ биржа", зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкций США, в том числе применения вторичных санкций.

В декабре "СПБ биржа" согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Она включает вывод расчетного депозитария биржи - СПБ банка - из-под ее контроля за счет уменьшения доли в уставном капитале, уточнение генеральной лицензии OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока, издание специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы.

В начале января СПБ банк направил эту стратегию в OFAC. Биржа отмечала, что участники торгов и их клиенты вправе самостоятельно обратиться в OFAC за индивидуальными разрешениями на вывод активов из СПБ банка в другие депозитарии.

После введения санкций США у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.