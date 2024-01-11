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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

"СПБ биржа" на фоне потерь в СД после санкций готовит вариант работы без него

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Функции совета директоров "СПБ биржи" могут быть распределены между собранием акционеров и правлением, такая возможность рассматривается на фоне выхода из состава СД ряда членов после введения санкций против торговой площадки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.

"СПБ биржа" допускает, что данный коллегиальный орган может утратить способность принимать необходимые для функционирования биржи решения. В этом случае "СПБ биржа" предусматривает возможность не формировать совет директоров и распределить его функции между общим собранием акционеров и правлением", - сообщил представитель площадки.

Возможное изменение компетенций СД не повлияет на работу биржи, добавил он.

Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января должны рассмотреть вопрос о передаче функций совета директоров правлению, следует из его повестки.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.

СПБ биржа
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