Поиск

Именные стипендии распространят еще на 12 научно-образовательных направлений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выплата именных стипендий для студентов и аспирантов до конца текущего года будет распространена еще на 12 научно-образовательных направлений, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в конце 2023 года были учреждены президентские стипендии для аспирантов и адъюнктов, которые проводят научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития, в размере 75 тысяч рублей в месяц. Кроме того, были увеличены восемь именных стипендии - до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч для аспирантов.

"Министерство науки и высшего образования доработало методику присуждения этих стипендий. И до конца года мы распространим выплаты этих стипендий еще по 12 направлениям", - сказал Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными на территории Новосибирского академгородка.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Дроны ВСУ атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области

Что произошло за день: вторник, 23 июля

МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Источник сообщил о следственных действиях в парке "Патриот"

Источник сообщил о следственных действиях в парке "Патриот"

Госдума приняла закон о повышении размера судебных госпошлин

Госдума в 10 раз снизила штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками

Нападение на Crocus City Hall

Потерпевшие просят суд признать теракт в Crocus City Hall страховым случаем

Потерпевшие просят суд признать теракт в Crocus City Hall страховым случаем

Госдума ввела для иностранцев ряд обязанностей для сохранения права въезда в РФ

Госдума ввела для иностранцев ряд обязанностей для сохранения права въезда в РФ

ГД приняла закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });