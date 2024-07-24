Именные стипендии распространят еще на 12 научно-образовательных направлений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выплата именных стипендий для студентов и аспирантов до конца текущего года будет распространена еще на 12 научно-образовательных направлений, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в конце 2023 года были учреждены президентские стипендии для аспирантов и адъюнктов, которые проводят научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития, в размере 75 тысяч рублей в месяц. Кроме того, были увеличены восемь именных стипендии - до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч для аспирантов.

"Министерство науки и высшего образования доработало методику присуждения этих стипендий. И до конца года мы распространим выплаты этих стипендий еще по 12 направлениям", - сказал Мишустин в ходе встречи с молодыми учеными на территории Новосибирского академгородка.