В Кремле предупредили Европу о последствиях отказа Украины от транзита газа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Отказ Украины от продления контракта на транзит газа через ее территорию приведет к изменению логистических цепочек поставок в европейские страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно это приведет к изменению всех логистических цепочек", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли данное решение Украины на выполнение обязательств России по поставкам газа в Европу.

"Там вопрос, как туда будет попадать этот газ", - добавил Песков.

Он также заявил, что есть маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, востребованные в настоящее время, есть альтернативные маршруты.