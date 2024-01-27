Шульгинов отметил, что продление транзита газа через Украину в интересах Европы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, будет найдено, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении (транзита - ИФ), поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит (через Украину - ИФ). Наверное, с участием, может быть, других посредников", - заявил он журналистам.

Министр не стал комментировать перспективы продажи газа на границе: "Не комментируем, пока еще конкретных переговоров нет".

В конце 2024 года заканчивается контракт между "Газпром" и "Нафтогазом Украины" о транзите российского газа в Европу.