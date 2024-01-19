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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Молдавия вошла в "вертикальный газовый коридор"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Молдавия официально присоединилась к проекту "вертикальный газовый коридор", в котором уже участвуют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Глава министерства Виктор Парликов подписал соответствующее соглашение в Афинах 19 января.

"После присоединения Молдавии и Украины "вертикальный коридор" будет идти по маршруту Трансбалканского трубопровода, с Украины в Грецию в реверсном направлении. Концепция "вертикального коридора" - это не традиционный проект отдельного газопровода, а система, соединяющая существующие национальные газовые сети и другую газовую инфраструктуру для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе визита в Грецию Парликов обсудит и другие вопросы сотрудничества в области поставок газа, а также закупок газа с танкеров, которые привозят сжиженный газ из США.

18 января Парликов сообщил, что на следующей неделе молдавская государственная компания Energocom осуществит первую такую закупку с судна с СПГ, которое прибыло в порт Александруполис в Греции.

В апреле 2023 года Energocom подписала контракт с греческим газовым оператором DEPA в сфере закупок газа. "Молдавская госкомпания Energocom - первая и пока единственная компания в мире, имеющая практический опыт использования "вертикального коридора" Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина. Опыт Energocom в прошлом сезоне с использованием интерконнектора Греция-Болгария показал целесообразность использования Транбалканского газопровода в реверсном режиме", - отмечал тогда Парликов.

До осени 2021 года Молдавия покупала газ исключительно у "Газпрома". Затем страна стала закупать газ у альтернативных источников.

Energocom Греция Минэнерго Молдавия Румыния Виктор Парликов
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