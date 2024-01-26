Песков не подтвердил слухи о том, что часть пленных с Ил-76 ранее были переданы Киеву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле нет информации в связи с утверждениями Киева, что часть пленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, якобы была ранее передана украинской стороне в ходе предыдущих обменов.

"Нет, мне ничего про это неизвестно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мне также неизвестно, что эти списки (погибших пленных) где-то официально публиковались", - сказал Песков.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, был зафиксирован пуск двух ракет.