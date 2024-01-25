Песков отметил, что Киев был своевременно уведомлен о перевозке пленных на Ил-76

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская сторона своевременно уведомила Киев о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит ВСУ в Белгородской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что представители российской стороны говорили о "своевременно сделанных сообщениях" на этот счет.

Песков добавил, что Россия своевременно уведомила представителей украинской разведки о необходимости обеспечить воздушную безопасность в окрестностях Белгорода, сообщают "Известия".

Так Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что Киеву не было известно, кто находится на борту самолета.

Говоря о расследовании данного инцидента, пресс-секретарь президента подтвердил, что найдены "черные ящики" самолета, "на остатках фюзеляжа самолета обнаружены следы от поражающих элементов".

"Соответственно, сейчас предстоит следователям определить тип поражающих элементов, к какому виду вооружений это относится", - сказал Песков.

24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, был зафиксирован пуск двух ракет.